威致法說會／各項營運指標明顯轉強 後市看旺

威致（2028）鋼鐵19日法說會，隨著外銷占比擴大，產品組合優化以及毛利提升，營運基本面表現亮眼，經營韌性增強，中長期展望樂觀。

法人指出，目前國內威致需求仍處於調整、鋼價競爭激烈的環境，威致上半年營運呈現「量增、營收增、獲利增幅更大」格局，尤其稅後純益年增近七成，第2季獲利明顯優於第1季，經營團隊表現傑出。

威致今年上半年鋼材總銷售量26萬餘公噸，較去年同期成長9%，主力產品鋼筋銷售23萬公噸、年增11%；棒鋼、年增2%。銷售量增加有效推升營收。上半年銷售金額47億元、年增4%，其中鋼筋銷售金額40億元、年增5%，占整體銷售86%，是最主要營收來源。

值得注意的是，威致今年積極拓展海外市場有成。上半年外銷量5.7萬公噸，較去年同期2.9萬公噸大增約九成，外銷占總銷量比重也由去年同期12%提高至22%；外銷產品主要為鋼筋。相較之下，內銷量由21萬公噸降至20.6萬公，顯示國內需求相對疲弱，外銷成為支撐出貨的重要力量。

財務表現方面，威致上半年營收與毛利都增長，營業利益年增31%，稅後純益年增69.9%，每股盈餘由0.22元提高至0.37元，獲利改善幅度明顯高於營收成長，經營表現出色。

展望後市，威致將持續朝產品高值化、直接客戶與國際市場三方向布局，隨著新鋼筋加工成型廠完工後，將提高國內鋼筋直接客戶市占率，同時提升棒鋼、盤元等高附加價值產品比重，並持續改善製程、生產效率及節能減碳設備；另一方面，也將申請國際綠色鋼品認證，藉由產品國際化與產業差異化，提高鋼鐵產品競爭力及市場整合能力。

法人指出，威致最明顯的營運特色在於外銷比重提高、毛利率改善、庫存下降、獲利增幅高於營收，四項指標同步改善，在國內鋼市尚未全面復甦之際，外銷市場與產品組合優化延續，將成為威致下半年獲利表現的亮點，中長期看旺。