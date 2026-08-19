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冠星-KY上半年獲利年增38% 已賺進半個股本
紡織廠冠星-KY今天公布第2季財報，營收新台幣23.34億元，季增28.7%、年增2成，歸屬母公司淨利1.1億元，季增12.3%，較去年同期成長52.1%，單季每股純益2.94元。
冠星上半年歸屬母公司淨利2.09億元，年增38.8%，每股純益5.53元，已賺進半個股本。
冠星董事長林錦茂日前表示，包括Adidas、GAP等既有核心客戶訂單持續放量，加上新客戶拓展陸續開花結果，看好今年獲利可望重回正常軌道，全年挑戰賺進1個股本。
林錦茂表示，隨著去年美國實施對等關稅，冠星為分散風險，積極開拓新市場、新客戶，打進A&F、American Eagle Outfitters（AEO）等新客戶，量愈來愈大。
另外冠星積極切入日系品牌供應鏈，已和日本知名成衣大廠牽上線，預計今年底開始送樣，最快明年下半年有機會小量出貨；冠星也已送樣給美國高端瑜珈品牌Alo Yoga。
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