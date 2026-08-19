冠星-KY上半年獲利年增38% 已賺進半個股本

台股19日下跌，被動元件股早盤也是開低，但在買盤加溫下，多檔個股翻紅上攻，華新科（2492）開低走高衝關300元，一度拉升至308元；信昌電（6173）更是飆上漲停鎖死，排隊買單超過5,200張；蜜望實（8043）除息表現亮眼，股價翻紅順利在盤中填息。

2026-08-19 11:01