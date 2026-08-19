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股王爭霸戰開打！信驊重挫川湖緊咬 價差僅剩「一根跌停」恐遭超車
台股股王爭霸戰進入白熱化階段！現任股王信驊（5274）今日遭遇沉重賣壓，午盤重挫1,340元或7.8%％，盤中報15,715元。相較之下，股后川湖（2059）展現強大抗跌韌性，至午盤僅小跌1.5％或215元、報14,155元，不僅穩守向上跳空缺口與5日線，短中長期均線更維持強勢多頭排列。
隨著兩者股價差距急速收斂至1,560元，市場高度關注寶座是否即將易主。以目前報價試算，若信驊股價持平，川湖需再上漲1,560元、約11.02％，也就是約需兩根紅K棒即可登頂；反之，若川湖股價不動，信驊只要再下跌1,560元、約9.93％，逼近一根跌停板，股王寶座就將拱手讓人，短線多空攻防將成台股焦點。
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