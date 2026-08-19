快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

展望更趨樂觀 法人調升強茂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

強茂（2481）受益功率半導體產業正向發展，加上7月營收創高，第3季展望更趨樂觀，法人看好，人工智慧（AI）推升功率元件需求，及2027年更多產品開始出貨，貢獻高度成長具延續力道，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，強茂7月營收14.4億元，續締歷史新猷，主要拜封裝產能持續開出，加上目前訂單出貨比持續提升，客戶拉貨動能有增無減，上修第3季營收預估值，換算約可季增一成，漲價效應及產品組合優化，有利毛利率及獲利表現。

強茂上半年AI營收占比約11%，其中，POWER MOSFET獲雲端服務供應商（CSP）客戶採用量快速提升。法人表示，下半年除POWER MOSFET ，小訊號及TVS等產品自第3季開始放量出貨，CSP客戶產品亦進入量產期，預估全年AI相關功率元件營收翻倍成長。

展望2027年，強茂在原有CSP客戶出貨持續增加，繼COMPUTE TRAY，氣冷及水冷相關功率元件開始放量，更有新客戶高階相關功率元件開始出貨，法人將AI相關產線預估成長幅度，由原先50%進一步上修達70%至80%。

就產業發展來看，法人指出，強茂以往獲利上升循環階段都來自於漲價，2025年部分功率元件開始缺貨，主要動能來自AI伺服器需求推升，而大廠逐步邁向第三代半導體，加上成熟製程晶圓產能縮減及國際政治事件等。

本次缺貨潮主要推手仍是AI伺服器及高壓直流趨勢，並非消費性電子相關需求，法人評估，強茂持續切入AI及車用後，目前僅為上升循環初升段，庫存周轉天數仍處於健康水位，加上產品組合優化及漲價推升毛利率，只要AI需求不消退，上升循環有機會較前兩次更加長久。

強茂 法人 目標價

延伸閱讀

功率半導體傳漲價 分析師看好強茂等供應鏈受惠

光寶科、聯電 權證認購靚

長興打入封裝材料供應鏈且毛利率創高 法人調高目標價

台股失守45K 半導體資金往「電」靠 虹揚亮燈、台半強漲

相關新聞

股王爭霸戰開打！信驊重挫川湖緊咬 價差僅剩「一根跌停」恐遭超車

台股股王爭霸戰進入白熱化階段！現任股王信驊（5274）今日遭遇沉重賣壓，午盤重挫1,340元或7.8%％，盤中報15,715元。相較之下，股后川湖（2059）展現強大抗跌韌性，至午盤僅小跌1.5％或215元、報14,155元，不僅穩守向上跳空缺口與5日線，短中長期均線更維持強勢多頭排列。

美韓記憶體股哀鴻遍野！台廠弱中透堅 宜鼎、十銓更逆勢突圍

美國晶片股昨夜重挫，費半指數大跌5%，美光、SanDisk、Marvell等指標廠跌幅均超過7%，SK海力士ADR更下挫9.2%，賣壓迅速蔓延至亞股。19日南韓KOSPI開盤一度重挫逾6%，韓國證交所緊急啟動側車機制，三星電子、SK海力士同步大跌逾8%。相較之下，台股盤初雖一度重挫近千點、失守10日線，台股記憶體族群也受到拖累，但部分模組廠卻展現相對抗跌韌性。

聯詠本季業績可望續揚 盤中漲逾半根停板

IC設計大廠包括聯詠（3034）由於有手機客戶備貨需求，以及邊緣AI影像辨識晶片出貨持續穩健成長助益，估計第3季營收應可持續成長。該公司今日盤中股價漲逾半根停板。

華新科領軍衝關300元 信昌電飆漲停、蜜望實完成填息

台股19日下跌，被動元件股早盤也是開低，但在買盤加溫下，多檔個股翻紅上攻，華新科（2492）開低走高衝關300元，一度拉升至308元；信昌電（6173）更是飆上漲停鎖死，排隊買單超過5,200張；蜜望實（8043）除息表現亮眼，股價翻紅順利在盤中填息。

中信金前七月EPS衝3.97元 上半年淨值衝破7,000億元

中信金昨（18）日在法說會揭露調整後獲利，若加計股票處分利益347億元，前七月稅後純益為786.4億元，每股稅後純益（EPS）可由原先2.19元提高至3.97元，若與去年同期相比，年增幅達90%。

中信金四大利多 增強配息動能

中信金昨（18）日召開第2季法說會，市場關注明年股利配發政策。中信金上半年稅後純益395億元、年增10%，獲利再創新高，淨值突破7,000億元；旗下中信銀行則導入信用風險內部評等法（IRB）後可望釋出資本，以及法定盈餘公積今年底有機會超過股本等四大利多，未來股利配發空間可望進一步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。