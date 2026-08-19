展望更趨樂觀 法人調升強茂獲利預估值及目標價

強茂（2481）受益功率半導體產業正向發展，加上7月營收創高，第3季展望更趨樂觀，法人看好，人工智慧（AI）推升功率元件需求，及2027年更多產品開始出貨，貢獻高度成長具延續力道，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，強茂7月營收14.4億元，續締歷史新猷，主要拜封裝產能持續開出，加上目前訂單出貨比持續提升，客戶拉貨動能有增無減，上修第3季營收預估值，換算約可季增一成，漲價效應及產品組合優化，有利毛利率及獲利表現。

強茂上半年AI營收占比約11%，其中，POWER MOSFET獲雲端服務供應商（CSP）客戶採用量快速提升。法人表示，下半年除POWER MOSFET ，小訊號及TVS等產品自第3季開始放量出貨，CSP客戶產品亦進入量產期，預估全年AI相關功率元件營收翻倍成長。

展望2027年，強茂在原有CSP客戶出貨持續增加，繼COMPUTE TRAY，氣冷及水冷相關功率元件開始放量，更有新客戶高階相關功率元件開始出貨，法人將AI相關產線預估成長幅度，由原先50%進一步上修達70%至80%。

就產業發展來看，法人指出，強茂以往獲利上升循環階段都來自於漲價，2025年部分功率元件開始缺貨，主要動能來自AI伺服器需求推升，而大廠逐步邁向第三代半導體，加上成熟製程晶圓產能縮減及國際政治事件等。

本次缺貨潮主要推手仍是AI伺服器及高壓直流趨勢，並非消費性電子相關需求，法人評估，強茂持續切入AI及車用後，目前僅為上升循環初升段，庫存周轉天數仍處於健康水位，加上產品組合優化及漲價推升毛利率，只要AI需求不消退，上升循環有機會較前兩次更加長久。