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美韓記憶體股哀鴻遍野！台廠弱中透堅 宜鼎、十銓更逆勢突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國晶片股昨夜重挫，費半指數大跌5%，美光、SanDisk、Marvell等指標廠跌幅均超過7%，SK海力士ADR更下挫9.2%，賣壓迅速蔓延至亞股。19日南韓KOSPI開盤一度重挫逾6%，韓國證交所緊急啟動側車機制，三星電子、SK海力士同步大跌逾8%。相較之下，台股盤初雖一度重挫近千點、失守10日線，台股記憶體族群也受到拖累，但部分模組廠卻展現相對抗跌韌性。

台股記憶體族群今日明顯分化，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中下跌約5%，雙雙跌破10日線，旺宏（2337）、群聯（8299）、力積電（6770）、晶豪科（3006）也同步走跌；不過，賣壓並未全面擴散至下游模組廠，十銓（4967）率先逆勢突圍漲逾2%，激勵宜鼎（5289）成功攻回10日線順利翻紅，成為族群遭遇空襲下的避風港。

其中，十銓7月營收25.45億元，年增98.75%；前7月營收191.78億元，年增71.29%，雙雙展現強勁成長動能，前7月營收更改寫歷年同期新高。十銓指出，全球雲端服務商積極擴建AI基礎建設，帶動HBM與伺服器記憶體需求攀升，加上新產能受到設備交期及量產爬坡限制，預期2027年DRAM市場仍將維持供不應求。

宜鼎基本面同樣強勢，第2季稅後純益103.68億元，季增90%、年增逾55倍，每股純益108.93元，單季大賺逾10個股本；上半年稅後純益158.34億元，年增29倍，每股純益166.45元，獲利表現刷新台灣記憶體業紀錄，半年賺贏過去20年總和，成為股價逆勢抗跌的重要基本面支撐。

整體而言，美韓記憶體巨頭受到總體經濟與國際資金調節影響而急跌，但台股記憶體模組廠在超級循環與AI強勁需求的保護下，憑藉著亮眼的財報與結構性缺貨優勢，成功消化外部利空，在市場大跌之中展現出弱中透堅的強悍氣勢。

美韓 記憶體 十銓

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