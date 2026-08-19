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環球晶後巾營運看旺 法人估今年 EPS 為19.8元
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）在日前法說會中，估計今年應當仍能實現業績持平到成長，而明年則將迎來營收顯著提高的局面中，分析師預估今年每股獲利（EPS）為19.8元。
法人機構表示，在過去一季的法說中，各家矽晶圓廠均指出12吋矽晶圓產能利用率已接近滿載，雖然仍可透過去瓶頸來緩步增加產能，但整體供需吃緊狀況仍難解，尤其是先進製程用矽晶圓仍持續短缺，在下游客戶要求矽晶圓廠增加產量，但兩大日廠均表示目前的矽晶圓價
格水準仍不足以支持新一輪的投資計畫，因此目前漲價動能正在形成，且依據各廠商表態顯示，5~10%並不足以充分反映生產成本的增加。
考量2022~2023年（各廠為了Greenfield保障產能利用率）時所簽訂的合約，最遲將在2028年到期，以及高階產品需求吃緊，預期較有可能的狀況是在不簽訂LTA的狀況下，對增量需求調整價格，同時繼續履行既有LTA。
而環球晶的美國新產能將主要支應當地客戶如英特爾、美光等美國廠區的長期需求，預估今年EPS為19.8元，BVPS為207.4元。
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