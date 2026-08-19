聯詠本季業績可望續揚 盤中漲逾半根停板

IC設計大廠包括聯詠（3034）由於有手機客戶備貨需求，以及邊緣AI影像辨識晶片出貨持續穩健成長助益，估計第3季營收應可持續成長。該公司今日盤中股價漲逾半根停板。

在1美元兌新台幣32元的匯率假設基礎下，聯詠預估本季營收將介於300億至312億元之間，約季增4.6％至8.8％，毛利率約介於38.5％至41.5％之間。單季營收應可持續成長，但毛利率將小幅下滑。

聯詠總經理王守仁日前指出，上半年部分零件與材料供應緊缺，成本上揚，尤其是記憶體，終端產品也為反映成本而調漲售價，客戶提前拉貨，所以目前觀察到下半年消費性電子產品的需求有減緩現象。不過該公司由於有手機客戶備貨需求，以及邊緣AI影像辨識晶片出貨持續穩健成長助益，估計第3季營收應可持續成長。

而對於本季毛利率走勢，王守仁解釋原因有三，一是部分材料與封測成本仍有上漲情形，會持續跟供應鏈及客戶溝通，再者是本季較成本的庫存有所減少，第三是產品銷售數額可能有所不同。

同時，以應用別來區分，王守仁提到，本季TV應用需求看來將略減，螢幕應用也進入生產淡季，預期將衰退，NB應用因上半年品牌客戶已提前拉貨，需求將減少，但平板應用需求略為增加。至於行動裝置應用方面，非中國品牌客戶需求有增加情形，中國品牌客戶的需求則較為疲軟。另外，車用產品線上半年表現不錯，尤其車用TDDI出貨大幅增加，本季需求可能與上季持平，全年車用表現應會有不錯的成長。

王守仁也說，本季系統單晶片營收預估可能持平，其中邊緣AI影像視覺晶片將持續成長，不過大面板相關應用出貨看起來會減少。中小尺寸驅動IC產品線因為有手機客戶進入備貨需求旺季，預估營收會有強勁成長，而大尺寸驅動IC營收看起來將下滑。

聯詠先前公布第2季合併營收為286.6億元，是近11季高點，季增23.8％、年增9.5％，毛利率為42.42％，季增3.36個百分點，淨利為63.28億元，季增67.9％、年增69.2％，每股純益為10.4元，相隔10季之後再度單季賺進超過一個股本。

聯詠上半年合併營收為518.05億元，年減2.7％，淨利為100.95億元，年增12.1％，每股純益為16.59元。