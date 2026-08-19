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華新科領軍衝關300元 信昌電飆漲停、蜜望實完成填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股19日下跌，被動元件股早盤也是開低，但在買盤加溫下，多檔個股翻紅上攻，華新科（2492）開低走高衝關300元，一度拉升至308元；信昌電（6173）更是飆上漲停鎖死，排隊買單超過5,200張；蜜望實（8043）除息表現亮眼，股價翻紅順利在盤中填息。

反映被動元件市場需求強勁，華新科7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近八年高點，月增12.2%，年增42%；累計今年前7月合併營收253.72億元，年增18.66%。

總經理曾明燦透露，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）已上升至1.8；在訂單能見度方面，目前包括積層陶瓷電容（MLCC）、電阻等產品需求同步升溫，他表示，訂單動能由AI伺服器帶頭，電腦、車用及部分消費性電子的需求跟進，以現階段的接單來看，車用客戶可看到半年以上，平均訂單能見度約半年，整體產業趨勢向上。

華新科成為被動元件股領攻先鋒，早盤以270元開低後走高，一度拉升至308元，盤中漲幅逾6%；信昌電早盤以190元開低，在買盤增溫下快速飆上漲停213.5元鎖死；蜜望實每股配發0.9元現金股利，早盤以132元開低後翻紅，一度衝達149.5元，完成填息。

被動元件是盤面上抗跌指標族群，國巨*（2327）開低後也一度翻紅拉升至590元，可惜賣壓仍重，再度翻黑；日電貿（3090）、大毅（2478）盤中大漲逾8%，凱美（2375）、台嘉碩（3221）等股也是上漲表現。

信昌電 華新科 漲停

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