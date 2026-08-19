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瑞基財報／上半年營收1.12億元 毛利率升至76% 中東營收近倍增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞基（4171）19日公告2026年上半年財報，第2季營收6,003萬元，年增10.14%，毛利率80%。營業淨損845萬元，稅後淨損388萬元，每股稅後淨損0.07元，虧損持續收斂。上半年合併營收1.12億元，年增4.99%，毛利率76%，較去年同期提升7個百分點。營業淨損2,254萬元；稅後淨損926萬元，每股淨損0.16元。

瑞基上半年產品營收主要來自水產疾病檢測市場，占總體營收44.12%；畜產市場占35.22%，較去年同期成長9.16%，為四大產品線中成長最快。以市場區分來看，東南亞占整體營收49.18%、中南美非19.71%、東北亞15.53%、中東及近東10.69%。其中中東及近東市場較去年同期成長98.69%。

瑞基表示，自動建庫系統SATLite於下半年進入市場導入階段，首批儀器將於馬來西亞完成裝機。下半年展會布局涵蓋東南亞、北美、中東與台灣四個市場。

公司說明，上半年虧損收斂來自兩個層面：本業方面，營業淨損由去年同期的4,903萬元縮小至2,254萬元，主要受惠於毛利率提升與費用控管。業外方面，去年同期認列匯兌損失，業外淨損2,893萬元；今年匯率走勢反轉，業外轉為淨收益1,124萬元。兩項因素合計，使稅前淨損由7,795萬元收斂至1,131萬元。

瑞基的區域營收結構出現明顯調整，單一市場依賴度下降。中東及近東市場營收較去年同期成長98.69%，占整體營收比重提升至10.69%，沙烏地阿拉伯為主要貢獻來源，當地畜產與環境檢測需求帶動POCKIT Central平台的試劑用量成長。中南美非市場營收成長45.08%，占比19.71%，成為瑞基第二大區域市場，墨西哥、巴拿馬與馬達加斯加為主要成長來源。東南亞維持第一大市場地位，占整體營收49.18%，印尼與菲律賓的畜產檢測需求持續擴大。

產品線方面，水產疾病檢測維持最大營收來源，占總體營收44.12%，年增5.83%。畜產檢測成長力道最強，營收占比35.22%，較去年同期成長9.16%，成長來源涵蓋中東、東南亞與中南美三大區域的豬病與禽病檢測需求。

展望下半年，瑞基將鞏固已提升的毛利結構。市場布局以中東與中南美為擴張重點，把沙烏地阿拉伯與墨西哥的市場開發經驗複製至鄰近國家。畜產與水產檢測需求為主要營收基礎，瑞基將依各區域疫病型態調整產品組合，維持檢測服務的即時性與準確度。

產品線布局方面，瑞基自動建庫系統SATLite於下半年進入市場導入階段，首批儀器將於馬來西亞完成裝機。瑞基於7、8月邀請地區代理商來台實地操作SATLite，使現行PCR通路能夠承接NGS建庫產品線。下半年展會檔期涵蓋9月印尼ILDEX展會、10月美國獸醫檢驗診斷學會（AAVLD）年會與沙烏地阿拉伯農業展、12月台灣醫療科技展，對應東南亞、北美、中東與台灣四個市場。

瑞基 營收 財報

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