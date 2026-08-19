台積電目標價 里昂證券喊到3,700

里昂證券在最新出具的台積電（2330）個股報告中，上調2026-2028年獲利預測8%-15%，維持「強力看好」評等，目標價由3,330元調高至3,700元，調幅11.1%，僅次於麥格理、花旗等券商，居內外資法人圈第三高。

里昂證券指出，基於為AI建設提供支持，同時滿足其他客戶如蘋果等需求，並進一步拉開與潛在競爭對手如英特爾、三星等晶圓代工廠的技術差距，估計台積電2027年資本支出將達800億美元，2028年900億美元。

里昂指出，台積資本支出擴大，除滿足AI擴張的需求外，以蘋果來說，預估今年底，蘋果用於新款iPhone和iPad的A20晶片以及用於MacBook的M6晶片，將占台積電2奈米產能一半，或一年後總產能的三分之一。

里昂將台積電2026-2028年的獲利預估值上調8%-15%，維持「強力看好」評等，目標價由前次3,330元調高至3,700元，為內外資法人圈第三高。

里昂證券今年對台積電有愈來愈看好的趨勢，從1月中旬「強力看好」、目標價2,000元，至1月底升至3,030元，6月底再升至3,330元，現在達3,700元，今年來目標價調幅高達85%。

法人圈最看好台積電的，仍以麥格理證券的4,200元最高，是唯一給予「4字頭」的法人機構，主要是台積電第2季表現超乎預期並上修財測，再次確認AI的需求強勁、以及持續轉強的產業趨勢。

排名第二高是花旗證券的「買進」、3,800元。花旗同樣看好台積電受惠AI晶片強勁拉貨，先進製程產能利用率將維持高檔，尤其N2與N3需求的剛性支撐。