廣盛8月20日登興櫃 每股268元

企業級儲存解決方案商廣盛科技（7945）明（20）日以每股參考價268元登錄興櫃。廣盛董事長陳志鵬指出，AI應用日益火熱，公司聚焦中大型企業的AI儲存解決方案，未來營運會越來越好。

廣盛主要供應企業級儲存解決方案，提供涵蓋AI資料儲存、資料保護、容器化平台及邊緣AI運算的完整解決方案，滿足不同規模的企業AI應用需求，業務涵蓋全球各地市場。

廣盛是台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力的業者，產品線涵蓋NVMe全快閃儲存陣列、統一儲存系統、SAN與NAS設備，並自主開發QSM、XEVO與XInsight等軟體平台。

廣盛昨日召開興櫃前法說會，公布2025年營收3.85億元，年增22%，稅後淨利3,556萬元，年增22%，每股純益（EPS）5.27元。

陳志鵬表示，商業模式部分，品牌業務以產品銷售的一次性收入、軟體訂閱的經常性收入與售後加值服務的高毛利收入形成循環，OEM軟體授權則帶來高附加價值收益，隨軟體與服務占比提升，可望持續墊高獲利品質。