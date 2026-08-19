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中信金四大利多 增強配息動能

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金（2891）昨（18）日召開第2季法說會，市場關注明年股利配發政策。中信金上半年稅後純益395億元、年增10%，獲利再創新高，淨值突破7,000億元；旗下中信銀行則導入信用風險內部評等法（IRB）後可望釋出資本，以及法定盈餘公積今年底有機會超過股本等四大利多，未來股利配發空間可望進一步擴大。

金管會今年7月正式核准首批七家國銀採用IRB法計提資本，新制預計第4季正式上路。中信金總經理高麗雪表示，中信銀6月已盤點風險性資產及風險係數，預計今年第四季導入IRB，預計將釋出約 1,000億元的銀行合併基礎資本，分五年攤提，每年影響約200億元。隨著銀行放款快速成長，資本必須同步增加，IRB制度導入後，可望釋出部分資本。

另一項利多則來自法定盈餘公積。高麗雪表示，中信銀法定盈餘公積今年底有機會超過股本，屆時可望突破現行銀行股利配發受法定盈餘公積限制的影響，增加股利上繳彈性。不過，她強調，實際能上繳多少股利給中信金，仍須視銀行業務成長及資本需求而定，並非資本釋出後就全部用於配息

高麗雪也指出，儘管近期市場資金相對吃緊，中信銀流動性覆蓋率（LCR）仍維持在110%至120%區間，並以115%以上作為管理目標，整體流動性仍屬穩健。

配息 中信金 中信銀

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