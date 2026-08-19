中信金前七月EPS衝3.97元 上半年淨值衝破7,000億元

中信金（2891）昨（18）日在法說會揭露調整後獲利，若加計股票處分利益347億元，前七月稅後純益為786.4億元，每股稅後純益（EPS）可由原先2.19元提高至3.97元，若與去年同期相比，年增幅達90%。

中信金控昨日召開2026年第2季法人說明會，今年正式接軌IFRS 17後，壽險股票處分利益多數轉列其他綜合損益（OCI），不再直接反映於當期損益，導致單看財報獲利，恐無法完整呈現公司實際創造的股東價值。

中信金公布上半年稅後純益395億元，年增10%，再創歷史新高，EPS為1.96元。不過，隨著富邦金、國泰金等金控陸續揭露調整後獲利，中信金此次法說會也一併揭露處分股票後的調整獲利，讓投資人更完整掌握經營成果。

中信金總經理高麗雪表示，若只看當期損益，無法完整呈現壽險業整體經營成果。股東價值除了當期損益外，還包括其他綜合損益中按公允價值衡量的資產評價變化，尤其今年接軌IFRS 17後，須將兩部分合併觀察，才能完整反映公司價值。

她以台灣人壽為例指出，年初可直接列入損益表的資產不到30億元，但放在OCI部位的資產卻高達2,000多億元。若處分原本列在OCI的台積電等股票，相關利益並不會直接進入當期獲利，而是反映在保留盈餘，因此不能僅以損益表數字判斷公司獲利能力。

這也使中信金今年上半年ROE由去年同期16.29%降至13.52%。高麗雪強調，ROE下降並不代表股東價值創造能力衰退，主要是今年上半年金控淨值突破7,000億元，較去年底大幅成長近六成，因分母快速增加，反而稀釋ROE表現。

此外，中信金上半年綜合損益達2,515億元，淨值突破7,000億元，顯示資本實力明顯提升，也有助支撐未來股利發放能力。

高麗雪表示，從本次法說會開始，中信金將於每季法說會揭露股票處分利益調整後獲利，讓市場更完整評估公司實際獲利與股東價值。