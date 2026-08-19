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德麥多路並進 強化營運

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
德麥昨天在櫃買中心舉行業績發表會，由財務長邱俊榮（中）報告營運狀況及未來展望。記者黃義書／攝影
德麥昨天在櫃買中心舉行業績發表會，由財務長邱俊榮（中）報告營運狀況及未來展望。記者黃義書／攝影

德麥（1264）昨（18）日舉辦業績發表會，面對台灣乳品供應商策略調整、中國大陸因日本麵粉短期供給受限等變數，財務長邱俊榮表示，公司將透過供應商多元化、產品開發及市場拓展降低衝擊，並以「發展東南亞、深耕大中華、立足台灣」為三大策略，持續擴大海外布局。

邱俊榮指出，台灣市場因德紐奶油供應商調整銷售策略，代理合作將終止，公司與供應商的乳品進貨合作延長至9月底，現有產品預計可銷售至11月。為降低影響，公司除維持原有法系奶油穩定供應，也已引進德國、阿根廷、美國等地乳品供應商，並陸續投入銷售，擴大進貨渠道、落實品牌多元化。由於德麥銷售SKU數量多，單一品牌代理權終止對整體業績影響相對有限。

中國大陸市場則受到中日關係緊張及大陸加強日本產品檢查影響，日本麵粉短期供給量不足。德麥將從「渠道」及「產品」兩大面向因應，成立超商部門專責經營超商渠道，初期以江浙滬市場為重點；產品端則設置蛋糕、西點預拌粉產品經理人，掌握市場需求較大的品項，提升自製生產及獲利能力，同時引進法國、義大利及日本北海道麵粉，降低單一來源風險。

海外布局方面，德麥目前以馬來西亞為東南亞策略中心，除已布局印尼、新加坡外，下一步將聚焦泰國，越南則列為後續觀察市場。公司表示，海外市場採穩健擴張策略，先從銷售及市場需求切入，待市場規模擴大後，再評估設置生產基地。

德麥指出，美國市場早在疫情期間即已設點，目前營運穩定，未來仍有逐步擴大的空間；印尼目前營收占比不到1%，現階段將持續穩健推進。

展望明年，德麥表示，今年以營運持穩為目標，明年則希望維持成長，並透過台灣、大陸及東南亞各市場成長，降低供應商調整及市場變化的影響。

德麥 邱俊榮 東南亞

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