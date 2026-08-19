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福華：下半年轉機浮現

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

福華（8085）昨（18）日召開法說會，董事長宋成璽表示，加速將營運重心移轉至具技術優勢的新領域，下半年營運迎來轉機，切入軍工戰術頭盔領域，第4季起挹注營收，明年相關營收成長三成，今年可望單季轉盈。

宋成璽指出，軍用戰術頭盔內的通訊耳機模組已通過海外客戶查廠，預計10月出貨；800G與1.6T光通訊模組零件也將於12月底量產，切入AI伺服器供應鏈，兩大高毛利新業務同步啟動，全力朝轉虧為盈邁進。軍工耳機與光通訊模組兩大新品毛利率皆遠優於上半年平均毛利率水準，成為拉升整體獲利結構的關鍵主力。

在次世代產品布局上，宋成璽透露，針對遊戲大廠開發中的下一代新機種進行認證與送樣，從輕觸開關切入至搖桿模組，投入認證資源積極卡位，期望在新世代機種量產時順利打入供應鏈。

本業音訊與燈光控制可變電阻上半年占營收比重約65%，客戶涵蓋國際音訊大廠RODE，並同步調整蘇州廠背光模組舊業務。

法人分析，福華透過處分與縮減低效益舊業務，轉向軍工防衛、AI高速傳輸機構件及次世代遊戲機零組件，產品組合明顯優化。隨著第4季起至明年出貨量能逐季擴大，並在2028年迎來真正放量高峰期，毛利率有望顯著拉升。

轉機 營收 光通訊

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