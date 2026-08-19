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大同三優勢 推進轉型
大同（2371）昨（18）日召開集團聯合法說會，以「電力、算力、土地」三大優勢推進轉型。總經理張松鑌指出，正式跨入AI資料中心（AIDC）領域，已取得相關訂單，下月公開策略夥伴。
大同開發副董事長左昭德指出，旗下三大建案總銷430億元近完銷，2027年起始交屋認列高峰，營運迎來全新蛻變。
張松鑌強調，觀音新廠啟用後釋放重電產能，並架設全新電力級變壓器產線。斬獲北美德州與加州345kV大容量變壓器訂單，亦重啟500kV產品承製規劃，憑策略備料將交期縮短至九個月，大幅提升AIDC搶單優勢。
左昭德說明，大同開發在建三大案包含大同莊園3期、大同新豐采及大同新紀元，總銷高達430億元且已近完銷，預計於2027至2030年間集中交屋認列，其中2028與2029年為交屋最高峰。
此外，中和5,600坪基地規劃為4.1萬坪AI科技辦公園區，預計今年第4季送審都更，2031至2032年完工；桃園大園與觀音三廠區共24萬坪土地亦啟動長線布局，最大開發面積達50萬坪，極大化集團資產價值。
在全球布局上，全球營運總部執行長謝穎昇指出，4月成立TTG以北美為重中之重，全面轉型為AIDC解決方案商。日本市場深化電表與儲能布局；澳洲市場8月通過設立子公司，鎖定光儲與AIDC商機；中東市場則攜手阿曼合資公司Voltamp Power，擴大特高壓變壓器、防爆大馬達等設備輸出，拓展國際版圖。
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