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富強鑫跨足AI、GPU供應鏈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機大廠富強鑫（6603）啟動第二成長曲線，跨足AI伺服器GPU電源供應鏈，投入高階被動元件市場，開發「MLPC疊層固態電容」，預計今年底在台南關廟總廠試量產出貨，預計2028年產能達2.5億顆。

富強鑫指出，AI運算需求快速成長，帶動GPU、CPU及AI伺服器電源架構持續升級，高階電源供應模組對電容元件的耐壓、耐溫、長壽命、散熱及薄型化等要求同步提高，也使高階被動元件成為AI基礎建設中不可或缺的一環。

目前全球MLPC市場一年需求約60至80億顆，針對GPU所需之小空間、高容值、低電阻電容（用於GPU穩壓、耦合），其中90%被日系廠商獨佔，因此需求端正積極尋求第二供應鏈。

看準此一趨勢，該公司展開由「設備製造」跨向「高階電子零組件」的新事業轉型，結合專業封裝技術團隊共同成立子公司，進軍MLPC（疊層固態電容）封裝領域。

富強鑫進一步表示，MLPC子公司已獲得多家AI晶片、伺服器、筆電及工控大廠認證與採用，另有數家客戶加速產品驗證及量產進程，最快今年底開始逐步試量產出貨。

首階段將在台南關廟總廠建置三條產線，整合既有廠房及資源降低建置成本，預計2028年產能達2.5億顆，並啟動IPO規劃，2030年產能進一步拉升至6億顆以上。

根據TrendForce最新調查顯示，2026年6月日本及韓國前三大MLCC供應商村田（Murata）、三星電機（SEMCO）及太陽誘電（Taiyo Yuden）出貨量創近五年單月新高，顯示高階MLCC需求增幅已明顯超過短期供給增幅；2026年下半年供應吃緊風險值得關注，無疑對富強鑫創造良好市場切入的環境。

另MLPC大廠日本松下6月亦傳調漲售價20%至30%，凸顯伺服器周邊高階電容供不應求。

GPU 伺服器 供應鏈

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