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三地能源擁兩大新動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

三地能源（6946）上半年繳出稅後純益1,929萬元、年增4.12倍的獲利成績後，該公司指出，下半年將有84.9MW的儲能投資案上線，以及高達132MW的自有光電案場準備開工，可為營運增添新動能。

三地能源表示，帶動上半年獲利躍升的主要引擎，在於旗下「怪獸電力」自去年底正式啟動CPPA（企業購售電合約）綠電轉供業務，目前每月轉供量已穩定站上1,300至1,400萬度規模，挹注了高毛利且極具持續性的現金流。

展望下半年前景，在實體基建上的推進大有斬獲。今年7月，與日本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區「台北港貨櫃碼頭（TPCT）」的屋頂型太陽光電建置工程（EPC）及後續長期維運服務（O&M）。

該工程規模約3.7MW，不僅是三地能源首次與國外大廠攜手，更是台灣少數大型。

怪獸 綠電 能源

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