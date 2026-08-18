鴻海旗下廣宇（2328）昨（18）日舉行法說會，AI伺服器與機器人軸向電機（AFM）雙引擎發動，下半年進入出貨旺季，上下半年營收比重，將呈現30：70的局面，第4季是今年高峰，看好明年第1季淡季不淡，業績不亞於今年第4季。

2026-08-19 00:20