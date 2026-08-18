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世界健身進軍泰國市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（18）日宣布，進軍泰國連鎖健身房市場，首家泰國分店將進駐Imperial World Samrong，並同步啟動創始會員預售，為泰國會員帶來結合國際級健身設備、先進科技與多元會員方案的全新健身體驗。

位於泰國曼谷的Imperial World Samrong，是當地知名的大型購物中心，首家分店進駐該購物中心的五樓，占地超過千坪。世界健身董事長柯約翰稍早表示，明年泰國分店數將達到五店，未來朝100店目標邁進。

世界健身World Gym源自1976年美國加州Muscle Beach，自黃金健美年代一路發展至今，已成為全球最具知名度的健身品牌之一。目前全球六大洲擁有近300家俱樂部，會員人數突破100萬。

世界健身正式進軍泰國，象徵World Gym全球布局再下一城，也將以超過50年的國際健身品牌價值與成熟營運經驗，複製專業運動服務到快速成長的泰國健身市場，為當地消費者帶來更具國際標準的健身服務。

泰國 健身 世界健身

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