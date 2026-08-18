聽新聞
0:00 / 0:00
友鋮獲Volvo電動車訂單
特殊扣件廠友鋮（7718）切入高階電動車供應鏈，取得Volvo EX60電池底盤關鍵防水螺栓訂單，預計今年下半年全面量產，每年可望新增至少240公噸高毛利扣件出口量。
友鋮表示，隨產品組合優化、產能利用率提升，公司在手訂單能見度達三至四個月；法人認為，友鋮今年獲利可望回升至前年水準。
友鋮昨（18）日法說會指出，公司攜手國際大廠Stanley，成功切入Volvo最新SPA3平台首款車型EX60，開發電池總成底盤使用的M18、M20內外牙防水螺栓，成為台灣唯一獲准生產該項產品的業者。
因應EX60最長810公里續航、Mega Casting一體化鑄造車體及高壓電池十年保固要求，相關扣件須符合嚴格密封規範。友鋮運用模具數位化設計輔助系統及六模六沖成型技術，使產品開發時間縮短30%、總開發成本降低逾10%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。