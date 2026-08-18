友鋮獲Volvo電動車訂單

特殊扣件廠友鋮（7718）切入高階電動車供應鏈，取得Volvo EX60電池底盤關鍵防水螺栓訂單，預計今年下半年全面量產，每年可望新增至少240公噸高毛利扣件出口量。

友鋮表示，隨產品組合優化、產能利用率提升，公司在手訂單能見度達三至四個月；法人認為，友鋮今年獲利可望回升至前年水準。

友鋮昨（18）日法說會指出，公司攜手國際大廠Stanley，成功切入Volvo最新SPA3平台首款車型EX60，開發電池總成底盤使用的M18、M20內外牙防水螺栓，成為台灣唯一獲准生產該項產品的業者。

因應EX60最長810公里續航、Mega Casting一體化鑄造車體及高壓電池十年保固要求，相關扣件須符合嚴格密封規範。友鋮運用模具數位化設計輔助系統及六模六沖成型技術，使產品開發時間縮短30%、總開發成本降低逾10%。