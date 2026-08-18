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新光鋼樂觀第4季需求增溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠國內AI科技應用、電力基礎建設持續擴增，鋼鐵裁剪通路龍頭新光鋼（2031）展現強勁動能，隨著9月「金秋」傳統鋼鐵產業旺季來臨，樂觀第4季鋼鐵需求將增溫，將積極搶單。

法人表示，新光鋼董事長粟明德營運策略精準，高附加價值鋼構及專案訂單出貨穩定，持續深化與上下游合作夥伴關係，有效提升競爭力及經營效率；遠期目標涵蓋擴廠、設備更新及營運資金需求，持續優化財務結構及資金運用效率，有效支持長期發展。

值得注意的是，新光鋼在低成本鋼材庫存效益發酵、高附加價值產品比重提高等帶動，上半年EPS衝上5.23元，獲利動能受矚目。延續強勁動能，其7月合併營收月增127%、年增高達37%，創四個月以來新高。

法人分析，鋼市尚未全面復甦，新光鋼獲利表現就大幅增長，核心在於精準的庫存管理與多元化產品配置，去年提前建立低價鋼材庫存，在鋼市逐步回穩後，效益直接反映在毛利率上。

更關鍵的成長引擎在於「高附加價值專案供料」的比重持續提高。受惠全球AI算力中心爆發性建設，以及台積電等半導體龍頭廠擴大先進製程與先進封裝廠房建置，大跨距、高承重的特殊鋼板與鋼構需求維持高檔，帶動新光鋼相關工程用鋼與裁剪加工訂單能見度。

新光鋼 電力 鋼鐵

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