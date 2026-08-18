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拓凱擴版圖 找併購機會

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（18）日表示，中科后里新廠暨營運總部已陸續完成搬遷，近期也新成立投資總部，積極尋求併購機會，並陸續洽談人形機器人等新產業合作發展機會，對下半年營運展望樂觀正向。

拓凱指出，目前公司正與幾家碳纖維複材相關公司進行接觸中，積極爭取併購的機會，以擴大營運版圖；另在人形機器人方面，拓凱初期主要鎖定人形機器人的膝蓋及腰部複材零部件，已有廠商找拓凱準備開發產品。

另外，董事會也通過廈門子公司新鴻洲分拆申請上市，目前正積極進行投資架構重組與換股作業中，新鴻洲去年營收超過4,000萬美元，預計今年底前登錄興櫃，明年下半年掛牌上市。

拓凱已計畫將新鴻洲現有在精密模具與微量射出的技術能量，除應用於自行車煞把手、醫療助聽器與手機使用TOF電子元件外，也規劃將技術擴充至半導體及人形機器人等新產業發展應用上。拓凱第2季在球拍產品淡季不淡，加上航空座椅、安全帽及電子元件等產品同步增長帶動下，合併營收25.54億元，季增10.2%、年增1.6%，已連二季增長。

拓凱7月合併營收10.23億元，營收大幅增長20.4%；累計前七月合併營收58.94億元、年增2.2%。

展望下半年，法人估，在球拍、安全帽及航空座椅大幅增長帶動下，加上自行車產品逐漸恢復成長，預期下半年營運可恢復增長趨勢。

併購 中科 機器人

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