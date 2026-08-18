精確攻機器人 營運爆發

台北國際自動化工業大展今（19）日登場，大陸人形機器人龍頭宇樹科技同日在上海科創板掛牌，機器人產業迎來展會、資本市場雙重催化。精確（3162）背靠敏實集團全球製造版圖，並攜手盟立進軍機器人整機、機器狗及關節模組，今年迎來營運爆發元年。

宇樹科技掛牌，象徵人形機器人由技術展示、訂單驗證加速跨向規模量產，也推升市場對整機、關節模組、減速機及自動化設備的關注。精確有望分享全球機器人市場擴張商機。

精確切入機器人市場，最大優勢來自母公司敏實集團。敏實長期深耕汽車零組件、新能源車電池盒及鋁件，全球擁有逾70座生產基地，並與主要車廠建立穩定合作關係。

精確今年與盟立合資成立奧威科技，由精確及敏實提供全球製造能力、汽車客戶與海外通路，盟立則注入半導體自動化系統、智慧機器人及機器狗技術。雙方鎖定機器人與機器狗整機研發、製造及銷售，並布局諧波減速機、關節模組與多元應用場景，使精確由傳統汽車零組件供應商，向機器人系統整合及整機製造商跨出關鍵一步。

這項布局的關鍵，在於精確並非只供應單一零組件，而是建立從關節模組、整機組裝到終端應用的完整鏈結。透過敏實既有汽車客戶，機器人可先在廠內搬運、巡檢、上下料及智慧製造等場景落地，再向其他工業及服務市場延伸，可望縮短產品驗證及商業化時程。

海外市場也是精確機器人業務的重要出海口。敏實已與智元機器人展開合作，涵蓋智慧外飾、電子皮膚、無線充電、柔性製造及關節總成，並推動在塞爾維亞建立人形機器人生產基地。精確在塞爾維亞已有製造據點，可望承接零組件、自動化產線及整機製造需求，直接接軌歐洲市場。

在機器人新事業蓄勢待發之際，精確既有三大成長引擎也同步加速。嘉興精確受惠華為相關新能源車電池盒需求增溫；湖州精確自動化生產線設備接單放大；浙江精諾則切入AI伺服器液冷市場，浸沒式液冷櫃及不銹鋼分歧管已開始出貨。