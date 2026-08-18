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先進製程及AI資料中心需求升溫 乾瞻上半年每股純益繳2.96元佳績

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
乾瞻科技總經理羅時豪。聯合報系資料照
乾瞻科技總經理羅時豪。聯合報系資料照

乾瞻科技於今（18）日 2026 年舉行 第2季法人說明會公布上半年營運成果，上半年營收2億8904萬元，較去年同期大幅成長50.4%；稅後純益達8896萬元，每股純益2.96 元，顯示公司核心IP業務及全球市場拓展策略已逐步展現成效。

乾瞻科技表示，公司近年持續聚焦高速介面IP及先進製程技術，並積極拓展北美及日韓市場。今年上半年，大中華、北美及亞洲地區營收占比分別為44%、20%及 36%；相較2024年上半年營收全數來自大中華地區，目前營收來源已明顯朝多元市場發展。其中，北美市場營收占比提升，已逐步成為新的成長動能；公司也首次進入日本市場，透過與當地晶圓廠接洽及合作，結合既有UCIe量產經驗，持續開拓國際業務機會。

產品組合方面，UCIe 與 ONFI 兩大高速介面IP合計貢獻公司近九成營收，分別對應 AI 基礎建設中的晶粒互連及高速儲存資料傳輸需求。隨著 AI 伺服器、高效能運算及先進封裝應用加速發展，市場對高速晶粒互連及儲存介面的需求持續升高。

在新案承接方面，乾瞻科技今年上半年新增IP授權案較去年同期增加近80%，從新增授權案件的地區分布觀察，北美及日韓占比達 92%，反映公司新案來源已明顯朝全球市場分散。公司除持續深化與晶圓廠的合作，也陸續於海外聘任技術及銷售人才、設立在地子公司，以強化客戶服務及工程支援能力。

新簽案件也持續朝先進製程及高價值應用集中；從終端應用來看，資料中心相關案件占比達 88%。這項變化顯示，乾瞻科技新增案件正同步朝更先進的製程節點，以及由 AI 帶動的資料中心需求發展。由於先進製程 IP 的技術門檻、客製化程度及單案平均售價均高於成熟製程，預期案件組合優化將有助於公司提升長期競爭力及產品價值。

乾瞻科技指出，IP授權業務從客戶接洽、規格確認、簽約、客製化開發，到完成交付及認列營收，通常需要將近2.5 年，各期營收可能受到客戶開案時點、專案規模、驗收階段及認列進度影響而有所波動。目前公司在談專案及客戶需求維持熱絡，隨更多先進製程、高單價及AI 資料中心相關案件逐步推進，既有新案動能預期將於未來一至兩年陸續轉化為營收。

展望未來，乾瞻科技將持續以 UCIe、ONFI 及先進製程 IP 為核心，深化與全球晶圓廠、IC 設計公司及高速儲存解決方案業者的合作，同時強化北美、日本及其他亞洲市場的在地服務能力。公司將持續掌握 AI、高效能運算、Chiplet 及高速儲存等產業發展趨勢，透過高度客製化的 IP 設計、完整工程支援及先進製程布局，累積中長期成長動能。

營收 每股純益

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