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大聯大下半年營運升溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路大廠大聯大（3702）於昨（18）日召開法說會，該公司估計，下半年應當表現會優於上半年。該公司也希望持續耕耘，擴大實體AI相關商機。

大聯大先前已公布第2季財報，合併營收為4,562.11億元，大幅超越財測區間上緣，創歷史新高，季增44.1%、年增82.2%，累計上半年合併營收為7,727.11億元，年增54.8%。

在獲利方面，大聯大第2季淨利為86.2億元，同樣大幅超標且改寫新猷，季增55.4%、年增294.4%，每股純益為5.12元。

大聯大上半年獲利為141.69億元，年增2.46倍，每股純益為8.42元。

展望第3季，大聯大評估，若以新台幣兌美元為32.2比1的匯率假設基礎來看，單季營業收入將落在4,600億元至5,000億元，預估毛利率將介於4.35%至4.55%之間，稅後淨利將介於95.02億至107.18億元之間，預估每股稅後純益為5.45至6.15元。

大聯大指出，整個半導體產業因為AI需求帶動，包括先進製程與一些相關的成熟製程應用需求強勁，第2季客戶端因應生產調整、缺貨與漲價預期等情況而提前拉貨，因此第3季業績可能是個位數百分比成長，下半年表現應當會比上半年好，但增幅仍取決於產品交貨情況與價格走勢。

談到記憶體產品線方面，大聯大表示，記憶體占其出貨比重持續增加，除了SK海力士之外，該公司與市場上其他記憶體供應商幾乎都有代理合作。另外，被動元件也是其增長很快的業務。

大聯大 營收 財報

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