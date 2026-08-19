集保率券商赴美國參訪

因應國人海外投資需求持續成長，集保結算所近日應花旗銀行邀請，由董事長林丙輝率團，偕同富邦證券、永豐金證券等國內複委託證券赴美，參訪花旗、紐約證券交易所（NYSE）、洲際交易所集團（ICE）、那斯達克及美國證券集中保管結算公司（DTCC）等機構，深化美股延長交易與資產代幣化（RWA）之國際交流。

參訪團隊從台灣市場制度、投資人結構及業者需求出發，就延長交易、結算交割、公司行動及證券代幣化等核心議題與美方進行會談。參訪期間，駐紐約辦事處大使李志強及金管會駐紐約代表辦事處全程給予支持，並分享對美國金融市場與政策觀察。

NYSE及那斯達克表示，亞洲散戶已成美股延長交易重要推力，美國交易所正朝向「每周五日、每日23小時」交易模式發展，僅保留1小時供系統維護、公司行動及交易日切換。美國證券結算公司（NSCC）更已率先提供24／5運作，使亞洲時區交易可更早納入集中結算。

在證券及RWA方面，NYSE與DTCC都指出，RWA不代表既有市場中介機構會消失。美國以既有證券法制及市場基礎設施為基礎，使傳統證券與鏈上形式一對一對應，並保留識別碼及實質經濟權利。DTCC也透過收購Securrency取得RWA及區塊鏈技術能力，獲得美國證券交易管理委員會（SEC）核予三年試行期間，持續推動多鏈策略及評估跨鏈互通服務。

林丙輝強調，未來即便交易面導入區塊鏈技術，集中保管、資產安全、權利分配及投資人服務等後台核心業務仍不可或缺。集保也將數位證券納入既有跨境保管、帳務、公司行動及監理架構，在創新與安全間取得最佳平衡。