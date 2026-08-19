睿禾金碳8月19日登興櫃

國內綠電族群再添生力軍，睿禾金碳（7944）今（19）日登錄興櫃。強大股東陣容包括經營團隊、宏碁、全球人壽、凱基人壽、台新金控創投與國泰金控創投、亞力電機、兆聯實業等，為下半年市場矚目的綠電新星。

睿禾金碳以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

睿禾金碳今年上半年營收5.04億元，年增66%，營業利益1.17 億元，營業利益率達23.27%，歸屬母公司業主淨利達2,377.5萬元。

睿禾金碳表示，成立來即聚焦再生能源資產、售電現金流與企業低碳用電需求，並透過SPV架構、專案融資、資金方合作及長期售電合約，逐步建立高資本效率的能源資產平台。

睿禾金碳指出，太陽光電案場一旦完成建置並併網，即可透過長期售電產生穩定現金流，公司透過分散式案場、專案融資及資產池管理，使單一案場的資產、負債與現金流能更有效管理，提升資金使用效率。