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福華法說會／攻軍工、AI光通訊雙引擎 第4季起拚轉盈 三峽廠10月標售

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
福華董事長宋成璽於18日法說會說明公司轉型與營運成長新動能，力拚營運轉虧為盈。記者籃珮禎／攝影
福華董事長宋成璽於18日法說會說明公司轉型與營運成長新動能，力拚營運轉虧為盈。記者籃珮禎／攝影

福華（8085）18日召開法說會，董事長宋成璽表示，公司切入軍工領域，戰術通訊耳機模組已通過海外客戶查廠，預計10月正式出貨；800G與1.6T光通訊模組零件也將於12月底量產，切入AI伺服器供應鏈，兩大高毛利新業務同步啟動，毛利率皆遠優於現有平均水準，力拚營運逐步實現轉虧為盈。

宋成璽指出，軍用戰術頭盔模組明年相關業務營收成長超過30%無虞；此外，公司也針對遊戲大廠開發中的下一代新機種進行認證與送樣，從輕觸開關逐步切入至搖桿模組，已投入認證資源積極卡位。

在資產活化方面，福華日前董事會已決議處分新北市三峽廠區土地及廠房，預計10月公開標售。市場預期，未來處分完成後，可望挹注可觀收益與營運資金。

福華今年上半年合併營收3.2億元，年減0.7%；稅後淨損收斂至6,558.3萬元，每股虧損由去年同期的0.71元縮減至0.47元，營業活動現金流達9,336萬元強勢翻正，期末現金達8.23億元，營運體質已見實質改善。

法人指出，福華一方面推動三峽資產活化充實銀彈，另一方面果斷調整背光模組等舊業務止血，全力轉向軍工防衛、AI高速傳輸機構件及次世代遊戲機零組件。隨著第4季起高毛利新品陸續出貨，明年量能逐季擴大，並在2028年迎來真正放量高峰，獲利體質將迎來結構性轉機。

光通訊 法說會

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