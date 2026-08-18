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台灣大助攻地熱電廠

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣大哥大（3045）攜手捷集團旗下結元能源開發，將整合次世代通訊AI服務大平台率先導入新北市金山地熱帶的四磺子坪及硫磺子兩大地熱發電廠，結合5G專網、Edge AI、IoT感測與AR遠端維修，建置全台首座導入5G x AI-RAN智慧地熱電廠，透過智慧巡檢、能源優化分析及生成式AI維運系統等應用，巡檢效率提升20%以上、夏季發電效率提升5%。

台灣大昨（18）日發表相關成果，展示地熱發電廠導入的「6+2創新應用」架構，涵蓋六項智慧應用及二項基礎建設，透過AI智慧安防結合機器狗自主巡檢，巡邏完成率逾95%、辨識正確率90%；AI能源優化分析結合AIoT智控水霧降溫，穩定提升冷卻系統設備發電效率5%以上；AI智慧維運系統問答成功率逾99.5%，提升電廠整體維運效率。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大以「AI服務大平台」為核心，串聯生態圈夥伴，整合5G專網AIoT、邊緣Edge AI，即時資料與智慧維運系統，打造可快速部署的模組化AI應用服務。

台灣大 地熱電廠 Edge

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