聽新聞
0:00 / 0:00

亞光：CPO 2027年貢獻業績

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

亞光（3019）昨（18）日召開法說會，亞光董事長賴以仁表示，CPO相關應用包括稜鏡及準直鏡是亞光的強項，在CPO應用不會缺席，相關產品已送樣，預計明年有望貢獻業績。人型機器人目前亦已送樣，主攻美國、日本等客戶。

展望下半年，賴以仁表示，整體下半年營運應該不錯，可以期待。

亞光今年前七月營收167億元，年增15.5%。輕便型數位相機為主要成長動能之一，賴以仁表示，今年整體出貨量有望超越400萬台，輕便型相機訴求輕薄，又有光學變焦效果，受年輕人喜愛，成近年營運一大動能。

法人關注亞光在CPO布局進展，賴以仁表示，亞光在CPO應用包括Metalens、稜鏡及準直鏡的應用都在送樣階段，在CPO布局與合聖科技相似，奈米級Metalens蝕刻技術易於加工，量產性高，依成本及品質考量，Metalens最合適，未來將有很大的發展。

車載鏡頭方面，整體表現優於去年，主要客戶仍以800萬畫素為主，亦有1,200萬畫素鏡頭，至於無人機營收占比約5%，預計2027年維持該比率。

亞光深化美國Frore Systems公司合作關係，該公司AI資料中心液冷散熱技術，結合旗下精熙加工專業，供應水冷板關鍵金屬件，賴以仁表示，目前興建中，預計明年於菲律賓新廠量產。

CPO 亞光 業績

延伸閱讀

輝達高喊「矽光時代」來了 上詮、訊芯是幕後兩大贏家

億光2026年下半年營收向上

輝達點火 開啟AI矽光時代

AI矽光時代 鴻海光通訊出貨將爆發

相關新聞

廣宇雙引擎 營運喊衝！AI伺服器10月放量

鴻海旗下廣宇（2328）昨（18）日舉行法說會，AI伺服器與機器人軸向電機（AFM）雙引擎發動，下半年進入出貨旺季，上下半年營收比重，將呈現30：70的局面，第4季是今年高峰，看好明年第1季淡季不淡，業績不亞於今年第4季。

大同三優勢 推進轉型

大同（2371）昨（18）日召開集團聯合法說會，以「電力、算力、土地」三大優勢推進轉型。總經理張松鑌指出，正式跨入AI資料中心（AIDC）領域，已取得相關訂單，下月公開策略夥伴。

中信金前七月EPS衝3.97元 上半年淨值衝破7,000億元

中信金昨（18）日在法說會揭露調整後獲利，若加計股票處分利益347億元，前七月稅後純益為786.4億元，每股稅後純益（EPS）可由原先2.19元提高至3.97元，若與去年同期相比，年增幅達90%。

中信金四大利多 增強配息動能

中信金昨（18）日召開第2季法說會，市場關注明年股利配發政策。中信金上半年稅後純益395億元、年增10%，獲利再創新高，淨值突破7,000億元；旗下中信銀行則導入信用風險內部評等法（IRB）後可望釋出資本，以及法定盈餘公積今年底有機會超過股本等四大利多，未來股利配發空間可望進一步擴大。

台積電目標價 里昂證券喊到3,700元

里昂證券在最新出具的台積電個股報告中，上調2026-2028年獲利預測8%-15%，維持「強力看好」評等，目標價由3,330元調高至3,700元，調幅11.1%，僅次於麥格理、花旗等券商，居內外資法人圈第三高。

禾伸堂前七月EPS 8.12元

被動元件業者禾伸堂（3026）近期股價波動，昨（18）日應主管機關要求公布7月自結財報，單月獲利2.3億元，年增206.4%，每股純益1.39元，加計上半年每股純益6.73元，禾伸堂前七月每股純益已達8.12元，獲利速度明顯加快，已賺贏去年全年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。