亞光：CPO 2027年貢獻業績

亞光（3019）昨（18）日召開法說會，亞光董事長賴以仁表示，CPO相關應用包括稜鏡及準直鏡是亞光的強項，在CPO應用不會缺席，相關產品已送樣，預計明年有望貢獻業績。人型機器人目前亦已送樣，主攻美國、日本等客戶。

展望下半年，賴以仁表示，整體下半年營運應該不錯，可以期待。

亞光今年前七月營收167億元，年增15.5%。輕便型數位相機為主要成長動能之一，賴以仁表示，今年整體出貨量有望超越400萬台，輕便型相機訴求輕薄，又有光學變焦效果，受年輕人喜愛，成近年營運一大動能。

法人關注亞光在CPO布局進展，賴以仁表示，亞光在CPO應用包括Metalens、稜鏡及準直鏡的應用都在送樣階段，在CPO布局與合聖科技相似，奈米級Metalens蝕刻技術易於加工，量產性高，依成本及品質考量，Metalens最合適，未來將有很大的發展。

車載鏡頭方面，整體表現優於去年，主要客戶仍以800萬畫素為主，亦有1,200萬畫素鏡頭，至於無人機營收占比約5%，預計2027年維持該比率。

亞光深化美國Frore Systems公司合作關係，該公司AI資料中心液冷散熱技術，結合旗下精熙加工專業，供應水冷板關鍵金屬件，賴以仁表示，目前興建中，預計明年於菲律賓新廠量產。