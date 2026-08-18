儒鴻訂單 看到六個月

儒鴻（1476）新客戶開發傳捷報。總經理洪瑞廷昨（18）日表示，先前開發的數個新客戶中，已有一家正式下大單，目前正在生產，預計第3季出貨；目前品牌新品開發動能維持，對2027年上半年營運審慎樂觀。

在獲利方面，隨新品毛利率表現正向、原料成本壓力可望逐步改善，將努力把毛利率「30%再往上衝」。

儒鴻昨日舉行法說會。洪瑞廷表示，目前訂單能見度約六個月，與上一季相當，從現階段掌握的訂單來看，今年底營運大致穩定。不過，六個月能見度尾端仍存在品牌提前拉貨、延後下單及臨時追加等變數，因此目前尚無法明確預估下半年營運是否逐季成長。

儒鴻先前設定單月營收維持30億元以上的營運目標，今年除2月受農曆年工作天數較少影響外，其餘月份均達標，6、7月更站上37億元。法人關注，未來能否進一步將單月營收目標提高至35億元。洪瑞廷表示，目前仍須觀察8、9月營運表現，下半年將再檢討是否調高目標；以目前訂單狀況來看，對維持單月營收30億元以上深具信心。

新產品方面，目前新品及Wellness相關產品占比約15%。洪瑞廷指出，陸續上市的新品市場反應維持不錯，原先一度擔心外部環境不穩定可能影響品牌投資新品的意願，但目前無論新品開發、上市，以及未來產品討論力道都持續存在。

至於原料成本，紡織業原料與國際油價高度連動，目前油價已往下並相對穩定，採購成本可望逐步受到控制，先前原料漲價帶來的壓力，長期而言將逐步回歸較正常水位。公司也持續與品牌進行價格協商，但各品牌、產品實際轉嫁情況不一。

產能布局方面，印尼新廠因規畫導入更多系統及自動化設備，以2027年第4季開始量產為目標。