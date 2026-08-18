年程進擊高階應用

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件廠年程科技（3117）積極擴大高階應用布局，切入無人機機器人、自動駕駛等新興應用，目前訂單與產能能見度已達第4季，並全力搶攻AI邊緣應用與高效能運算（HPC）商機，隨高階產品布局逐步發酵，後市業績爆發可期。

業界指出，AI基礎建設投資持續擴張，除資料中心伺服器外，運算需求也逐步往邊緣終端延伸，帶動電源管理及高頻、高可靠度被動元件用量增加。年程近年積極跳脫傳統電感市場，將產品應用由消費電子往AI、HPC、車用及工控等高附加價值領域推進，成為後續營運成長的重要支撐。

年程看好，AI與HPC相關需求仍是目前市場拉貨力道最明顯的應用之一，再加上AI運算逐步延伸至邊緣裝置，相關產品對小型化、高效率與穩定性的要求同步提高，有利具備材料及製程能力的供應商擴大滲透。

年程進一步說，現階段產品已布局AI邊緣終端、無人機及機器人等應用，並持續往新世代通訊與智慧車用領域延伸。

材料方面，年程近年加速由傳統氧化鎳、氧化鋅等材料體系，跨入合金材料開發，同時透過產學合作提升材料技術與製程能力。公司認為，除可降低部分原物料價格波動影響外，也有助產品朝高頻、高效率及高可靠度規格升級。

車用也是年程另一布局重點，公司強調，高階電感產品已進入歐美汽車供應鏈，今年強化拓展韓國、中國大陸及印度市場，盼透過區域客戶分散，降低單一市場景氣與地緣政治變化影響。

產能部分，年程推進總部廠區自動化升級，導入工業4.0製程，藉由提高良率、降低耗損及強化品質一致性，因應高階產品量產需求。

無人機 被動元件廠 機器人

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