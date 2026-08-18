圓展上半年EPS 1.4元

圓展（3669）上半年每股純益（EPS）1.4元，超越去年全年，圓展總經理郭昱廷看好下半年來自台灣科技教育標案及ODM訂單挹注，本季營運有望攀全年高峰，ODM訂單也看到年底。法人估計，圓展今年EPS上看逾2.5元，改寫四年來最佳，毛利率有望站穩60%。

圓展昨（18）日召開法說會，釋出上述展望，不評論法人預估的財務數字。郭昱廷表示，5月起品牌系列商品已調漲5%-10%，預計下半年仍有一波調漲，漲幅5%-10%，對ODM客戶亦已調漲。下半年原本預期日本專案本季量產，因記憶體缺貨等影響，可能遞延至第4季，本季仍有歐美ODM訂單彌補，對下半年營運樂觀看待。

圓展第2季稅後純益6,523萬元，較去年同期轉盈，持平前一季，每股純益0.7元，受惠關稅退稅約2,500萬元，預期下半年仍有退稅挹注。累計今年上半年稅後純益1.3億元，較去年同期轉盈，每股純益1.4元。

郭昱廷表示，圓展累積深厚的邊緣人工智慧演算法（Edge AI）技術與影像調校實力，跨足具高成長潛力及高附加價值的「商用無人機」市場，目前鎖定工業與基礎設施巡檢及智慧倉儲及無人室內物流兩大核心應用，透過技術授權與跨業合作，挹注營運新動能。