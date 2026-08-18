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LINE Pay交易量衝破4,450億
行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（18）日召開法人說明會，公布2026上半年營運成果及說明年度展望。截至2026年6月，LINE Pay交易量逾4,450億元；全台用戶數逾1,370萬，平均每二人就有一人是LINE Pay用戶；用戶綁卡數超過2,180萬，占全台市場流通卡數逾三分之一，全球支付據點超過84萬處。截至2026年7月，累計營業收入達49.5億元。
子公司連加電子支付LINE Pay Money 2026上半年累計交易量逾489億元，截至2026年6月，用戶數累計超過421萬，6月單月儲值金額逾128億元，轉帳金額達98億元，支付款項餘額超過76億元，於核心業務皆居市場第一。
LINE Pay先前公布上半年財報，累計營收42.27億元，較去年同期成長15%；稅後淨利為2.96億元，年增28%；每股純益（EPS）4.35元，優於去年同期。
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