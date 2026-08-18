大同法說會／三箭齊發進軍AIDC 重電攻北美、建案助陣動能看至2030年

大同（2371）18日召開集團聯合法說會，揭示營運新藍圖。大同總經理張松鑌表示，集團將以「電力、算力、土地」三大引擎全面驅動成長，除重電本業擴產搶攻北美市場外，更正式跨足人工智慧資料中心（AIDC）基礎設施領域，目前已完成PoC（概念驗證）建置並取得Edge AI客戶訂單。

在資產開發方面，大同指出，集團在手總銷約430億元建案陸續進入收成期，加上桃園24萬坪工業用地啟動轉型，成長與獲利動能一路看至2030年。

大同指出，AI產業競爭不只在晶片與算力，背後更需要穩定且高效率的電力基礎設施支撐。電力事業群正式切入AIDC領域後，已成功取得Edge AI客戶訂單，將百年電力本業進一步延伸至AI新戰場。

大同說明，未來將進一步推出AIDC基礎設施整合解決方案，同時投入HVDC（高壓直流輸電）及SST（固態變壓器）等前瞻技術研發，從變壓器、配電到資料中心電力架構，全面搶攻全球AI資料中心擴建商機。

在重電本業布局方面，大同表示，走過工程會停權影響後，公司透過資源整合、生產策略與產能配置優化，已重新回到公共工程供應鏈。面對市場供需吃緊，桃園觀音新廠正式投產，大幅拉升大型重電設備供應能力，並將客戶交期最快縮短至9個月。

海外市場亦傳捷報，大同強調，憑藉超過40年製造經驗及國際認證，已成功拿下美國德州與加州345kV大型電力變壓器訂單，目前正逐步建立北美在地組裝與製造能力，持續深化與當地電力公司及EPC業者合作。

針對資產開發進度，大同說明，集團目前手握總銷約430億元建案，包括「大同莊園3期」、「大同新紀元」及「大同新豐采」三大案。其中子公司大同開發預計明年下半年開始交屋，預估明年可認列交屋金額近60億元，其餘建案則於2027年至2030年陸續交屋認列。

此外，大同表示，已進一步啟動桃園三大廠區共約24萬坪工業用地轉型計畫，依區位規劃朝A.I.產業物流園區、能源產業園區及科技地產事業中樞發展，透過分期分區開發，讓土地與AI、能源產業布局產生長期綜效。