禾伸堂前七月EPS 8.12元

被動元件業者禾伸堂（3026）近期股價波動，昨（18）日應主管機關要求公布7月自結財報，單月獲利2.3億元，年增206.4%，每股純益1.39元，加計上半年每股純益6.73元，禾伸堂前七月每股純益已達8.12元，獲利速度明顯加快，已賺贏去年全年。

禾伸堂近期營運升溫，受惠AI伺服器電源架構持續升級，高階積層陶瓷電容（MLCC）需求同步放大，公司在先前法說會上指出，第2季高階MLCC產出及銷售均明顯增加，產品組合持續優化，帶動毛利率向上，成為獲利成長的重要推手。

展望第3季，禾伸堂看好AI相關需求仍相當強勁，AI伺服器電源系統所需高階MLCC用量同步增加，預期第3季MLCC營收及毛利率都有機會較第2季進一步提升。

產品布局方面，禾伸堂近年積極拉高NP0型高階MLCC比重，切入AI Server Power供應鏈，鎖定AI伺服器、高效能運算（HPC）等應用，藉由產品高值化避開一般標準品價格競爭，亦有助改善產品組合及獲利結構。