廣宇雙引擎 營運喊衝！AI伺服器10月放量

鴻海旗下廣宇（2328）昨（18）日舉行法說會，AI伺服器與機器人軸向電機（AFM）雙引擎發動，下半年進入出貨旺季，上下半年營收比重，將呈現30：70的局面，第4季是今年高峰，看好明年第1季淡季不淡，業績不亞於今年第4季。

廣宇總經理蔡明峰表示，AI伺服器組裝業務將在8月試產，10月放量，業績從8月開始逐月增長，明年第1季營收表現將更明顯，目前規劃每月1,000台的產能，還可以增加，AI產品供不應求，設備與零組件都吃緊，廣宇不只做AI伺服器組裝，還要做AI伺服器零組件，兼顧營收與獲利，且毛利率兩位數以上，2027年將看到巨大的數字，營運非常有信心。

他說，全球AI伺服器一半是鴻海生產，廣宇擁有區域製造優勢，在馬來西亞擁有產能，馬來西亞南部是資料中心聚集地，鴻海客戶只要在馬來西亞製造，就會來找廣宇，鴻海旗下工業富聯（FII）也指導廣宇組裝AI伺服器。

廣宇發言人郭世華指出，AI伺服器上半年出貨遞延，因此集中在下半年出貨，第4季將是今年高峰，一路出貨到2027年，使得明年第1季淡季不淡，預估今年上下半年營收比重，落在30：70或是35：65，明年第1季業績將非常暢旺。

至於機器人關節用的AFM，蔡明峰說，今年底試產AFM，明年放量生產，會放在機器人大關節，目前應用在工業領域，即火力發電廠的重電系統，還有輕工業住宅，目標是先讓AFM落地，明年放量生產之後就會產生營收與獲利。

他說，廣宇董事長李光曜以鴻海集團角色布局機器人業務，廣宇在集團內除了做機器人關節（馬達），還會做傳感器，整合成模組，與鴻海集團整合成機器人，一起享有機器人市場的一定份額。