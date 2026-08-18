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光環獲利／7月自結轉虧為盈 EPS 0.08元 後續接單有望再升溫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光通訊光環（3234）公告7月自結財報，單月稅後淨利900萬元，相較去年同期轉虧為盈，每股純益0.08元，表現亦優於去年同期的每股淨損0.12元。法人看好，光環未來將有望持續受惠這波AI基礎建設商機，推動接單動能持續衝高，獲利將有望再度升溫。

光環18日公告7月自結財報，單月合併營收約為9,604萬元、年成長95.9％，稅前淨利800萬元，稅後純益900萬元，每股純益0.08元，表現相較去年同期均轉虧為盈。

法人指出，光環主要為聯亞（3081）的後段加工廠商，並承接連續波雷射（CW Laser）晶粒切割、量測及封裝代工等製程，隨著聯亞接單動能持續衝高，委外代工需求亦持續升溫，光環將可望同步受惠，推動業績大啖光通訊商機。

光環18日股價收盤下跌2.67％至146元，股價創下歷史次高水準，並突破所有均線，觀察籌碼面，三大法人一共買超25張，連續八個交易日買超，其中主要為外資買超47張為主要推手，顯示法人看好光環後續營運表現。

光環 EPS 光通訊

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