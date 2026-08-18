光環獲利／7月自結轉虧為盈 EPS 0.08元 後續接單有望再升溫

大世科（8099）18日舉辦法說，公司指出金融跟高科技現在已經開始進入下一波 IT 跟 AI 基礎建設投資的一個周期，公司拿下多筆大型訂單，對於後續成長保持樂觀看待。上半年已有專案持續出貨，下半年仍有數個專案將進入出貨階段，同時公司近期也正積極爭取政府及大型企業專案，規模最高達近24億元。

2026-08-18 17:49