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禾伸堂獲利／自結7月淨利月增近12% EPS 1.39元、年增逾2倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

被動元件廠禾伸堂（3026）18日公布7月自結數，單月歸屬母公司稅後純益2.3億元，月增11.6%、年增206.5%，每股純益1.39元；受惠AI應用帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）需求升溫，禾伸堂7月營收、獲利延續向上，獲利增幅也明顯高於營收。

禾伸堂7月營收15.01億元，月增8.9%、年增37.1%；歸屬母公司稅後純益2.3億元，較6月的2.06億元增加11.6%，並較去年同期增至逾三倍。單月EPS也由6月的1.24元提高至1.39元。

禾伸堂第2季營運已明顯升溫，單季營收40.97億元、年增25.22%；毛利率26.2%，季增1.9個百分點、年增6.4個百分點；歸屬母公司稅後純益6.42億元，季增35%、年增179%，EPS 3.87元。公司指出，第2季主要受惠高階MLCC產出及銷售增加，帶動營收規模與毛利率同步走高。

累計上半年，禾伸堂營收77.16億元，歸屬母公司稅後純益11.16億元、年增119.5%，EPS 6.73元。從產品結構來看，第2季被動元件占營收約45%，主動元件占22%，系統模組占15%，其他產品占18%，高階MLCC仍是推動獲利成長的主要力量。

展望第3季，禾伸堂看好MLCC在AI資料中心GPU平台電源及備援電池模組（BBU）機櫃的銷售維持強勁，加上TPU與ASIC平台銷售快速成長，可望進一步推升AI用MLCC需求，預期第3季MLCC營收與毛利率將再向上。

禾伸堂 EPS

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