大世科法說會／下半年AI基建持續成長 爭取拿下新標案

大世科（8099）18日舉辦法說，公司指出金融跟高科技現在已經開始進入下一波 IT 跟 AI 基礎建設投資的一個周期，公司拿下多筆大型訂單，對於後續成長保持樂觀看待。上半年已有專案持續出貨，下半年仍有數個專案將進入出貨階段，同時公司近期也正積極爭取政府大型專案，規模接近24億元。

大世科長期服務金融、製造、醫療、政府、流通等大型企業，對於企業以及 IT 環境的複雜度理解深刻，能夠整合技術變成一個可落地、可維運、還有可擴充的企業級解決方案，這也是大世科跟其他的 SI 最重要差異的競爭化優勢。

對於下半年的展望，大世科總經理劉盈秀以一句話概括：「算力為基礎、以場域為落點、以資安為信任、以服務為引擎。」這四大方向將構成企業 AI 轉型的一條完整的價值鏈。