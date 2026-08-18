LINEPAY法說會／新服務上線、儲值與轉帳金額居冠 持續拓展海外市場

行動支付龍頭LINE Pay（7722）18日召開法人說明會，公布2026上半年營運成果及說明年度展望。截至2026年6月，LINE Pay交易量逾4,450億元；全台用戶數逾1,370萬，平均每2人就有一人是LINE Pay用戶；用戶綁卡數超過2,180萬，占全台市場流通卡數逾1/3，全球支付據點超過84萬處。截至2026年7月，累計營業收入達49.5億元。

子公司連加電子支付LINE Pay Money 2026上半年累計交易量逾489億元，截至2026年6月，用戶數累計超過421萬，6月單月儲值金額逾128億元，轉帳金額達98億元，支付款項餘額超過76億元，於核心業務皆居市場第一，展現強勁成長動能。

發展核心支付事業同時，LINE Pay亦積極拓展多元平台服務，於LINE Pay App正式推出「好康地圖2.0 - AR功能」與「點好康」兩大獨家服務。「好康地圖2.0」結合AR功能，以實際街景樣貌呈現商店資訊，優化用戶體驗並大幅提升LINE Pay店家的曝光度；「點好康」透過遊戲化互動創造雙向價值，串聯線上任務與線下實體店舖體驗，協助商店有效觸及消費者；搭配「購好券」、「找體驗」與「好行銷」等既有平台，LINE Pay全面串接用戶互動、商店曝光與交易轉換，持續發展更完整的支付行銷生態圈。

海外市場方面，韓國截至今年6月支付據點已突破13萬處，透過內容平台「遊韓專區」串連行前攻略與行程中支付優惠，並持續深化與指標品牌合作，上半年交易額達11億元，交易用戶數超過50萬，交易筆數突破60萬，展現跨境營運穩健正向的進展。LINE Pay亦積極布局日本、新加坡與香港等市場，將持續擴大海外通路版圖與合作生態。