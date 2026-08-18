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安葆法說會／上半年獲利躍升 加速推進海外案場
算力與電力基建整合專業廠安葆（7792）於18日舉行法說會，受惠於全球 AI 資料中心建設熱潮及高科技廠房需求擴張，今年第2季展現強勁成長力道，並於2026年上半年成功實現「營收穩定成長、獲利大幅躍升」的雙重目標。
安葆表示，2026年上半年累計營業收入達31.77億元，年增18%。隨著產品組合優化及統包工程效益顯現，上半年獲利表現亮眼，平均毛利率由去年同期的 13% 提升至19.7%，顯著增加6.7個百分點。
獲利能力方面，上半年營業淨利達4.22億元，年增87%；累計稅後淨利達3.16億元，較去年同期大幅成長84%；上半年累計基本每股盈餘（EPS）則達6.85元，遠優於去年同期的4.04元。
展望未來，安葆表示將持續深化全球雲端服務商（CSP）供應鏈布局，並憑藉美國總承包執照與模組化預製技術，加速推進海外案場，展現極佳的營運彈性與長期成長動能。
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