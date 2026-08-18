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睿禾金碳明日登錄興櫃 朝分散式能源資產整合商目標邁進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
睿禾金碳預計明日登錄興櫃交易。左起為睿禾金碳總經理徐聰平和董事長陳坤宏。記者簡永祥／攝影
睿禾金碳預計明日登錄興櫃交易。左起為睿禾金碳總經理徐聰平和董事長陳坤宏。記者簡永祥／攝影

睿禾金碳（7944）將於明（19 ）日正式登錄興櫃，邁入資本市場新階段。公司以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

睿禾金碳公布今年上半年合併營收5.04 億元，年增66%；營業利益1.17億元，營業利益率達 23.27%；歸屬於母公司業主純益達2377.5 萬元。今年上半年，公司總資產達73.12 億元，每股淨值36.40 元，顯示公司在擴大能源資產基礎的同時，營運效率與獲利品質同步提升。

睿禾金碳表示，公司自成立以來即聚焦再生能源資產、售電現金流與企業低碳用電需求，並透過 SPV 架構、專案融資、資金方合作及長期售電合約，逐步建立高資本效率的能源資產平台。以約3.08億元實收資本額，對應今年上半年底73.12億元總資產規模，公司已展現出具備資本放大與能源資產整合的能力。

公司指出，太陽光電案場一旦完成建置並併網，即可透過長期售電產生穩定現金流。睿禾金碳透過分散式案場、專案融資及資產池管理，使單一案場的資產、負債與現金流能更有效管理，有助於提升資金使用效率並降低母公司對單一案場風險的暴露。

睿禾金碳今年上半年營業利益率達 23.27%，成為公司興櫃前最受市場關注的財務亮點之一。公司表示，與以大型 EPC 工程承攬或資產交易放大營收規模的模式不同，睿禾金碳長期專注於低衝突屋頂型分散式光電與企業售電服務，強調營收品質與長期售電現金流。

目前集團太陽光電總裝置容量約 160MW，每年可創造約 2 億度綠電，成為公司穩定售電收入與長期現金流的重要基礎。隨著集團光電資產持續整合，公司預估今年營收組成將有超過七成來自售電業務。相較一次性 EPC 工程收入，售電業務具備較高穩定性與可預測性，有助於降低營收波動，並提升長期資產價值。

睿禾金碳指出，公司聚焦屋頂型太陽光電、停車場、風雨球場等低敏感場域之分散式光電開發，降低大型地面型案場常見的土地使用、環評及地方溝通風險。此一策略使公司能在維持穩健開發節奏的同時，持續累積高品質能源資產與企業售電客戶。

展望下半年，由於進入太陽光電傳統發電旺季，加上既有案場售電收入持續貢獻，市場法人樂觀預估，睿禾金碳今年全年營收與獲利表現有機會優於去年；但實際營運成果仍以公司公告財務資訊為準。

睿禾金碳董事長陳坤宏表示，登錄興櫃是公司邁向資本市場的重要里程碑。未來公司將以 160MW（ 百萬瓦）太陽光電資產為基礎，結合綠電交易、企業能源服務、專案融資能力與氨轉氫低碳電力布局，持續協助企業因應淨零轉型、能源韌性及低碳用電需求。

陳坤宏表示，睿禾金碳的目標不是成為單純的EPC工程公司，而是打造具備穩定售電現金流、高資本效率與下一代低碳能源技術布局的分散式能源資產平台。公司將持續以「能源資產 × 綠電交易 × 綠能金融 × 氨轉氫技術」為核心，推動台灣企業低碳能源轉型，並為下一階段氫能與氨能應用奠定長期發展基礎。

興櫃 太陽光電

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