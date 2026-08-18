里昂看好台積電喊至3,700元衝上法人圈第三高 今年目標價累積猛拉85%

里昂證券在最新出具的台積電（2330）個股報告中，上調2026-2028年獲利預測8%-15%，維持「強力看好」評等，目標價由3,330元調高至3,700元，調幅11.1%，為僅次於麥格理、花旗等證券，居內外資法人圈第三高。

里昂證券指出，基於為AI建設提供支持，同時滿足其他客戶如蘋果等需求，並進一步拉開與潛在競爭對手包括英特爾（Intel）、三星（Samsung）等晶圓代工廠的技術差距，台積電資本資出將進一步擴大，這是合理的做法。

基於更高的資本支出與更強的定價能力，里昂將台積電2026-2028年的獲利預估值上調8%-15%，維持「強力看好」評等，目標價由前次的3,330元調高至3,700元，調幅11.11%，為內外資法人圈第三高。

觀察里昂證券今年對台積電的看法，有越來越看好的趨勢，從1月中旬的「強力看好」、目標價2,000元一路調升至1月底的3,030元，6月底再升至3,330元，目前則再調高至3,700元，今年來目標價調幅高達85%。

而目前法人圈最看好台積電的，仍以麥格理證券的4,200元最高，也是唯一給予四字頭的法人機構，主要是由於台積電第2季表現超乎預期並上修財測，再次確認AI的需求強勁、以及持續轉強的產業趨勢。

至於排名第二高的則是花旗證券的「買進」、3,800元。花旗同樣看好台積電受惠AI晶片強勁拉貨下，先進製程產能利用率將維持高檔，尤其在N2與N3需求的剛性支撐下，晶圓代工價格到明年仍將穩定走高。

事實上，目前內外資法人除極少數如廣發證券日前將台積電降至「持有」、目標價降至2,700元，以及晨星與福邦投顧降至「買進」外，其餘幾乎都是清一色看好，給予「買進」或「優於大盤」、甚至「強力買進」評級。

目標價方面，多數法人均給予3,000元以上；除了麥格理、花旗、里昂等三家證券外，還有瑞銀、Aletheia資本、以及富邦投顧目標價都超過3,500元（含），顯見法人圈對於台積電越來越看好的趨勢。