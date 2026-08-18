廣宇法說會／AI與機器人雙引擎帶動 上下半年營收比重將達3:7

廣宇（2328）18日舉行法說會，在AI伺服器與機器人軸向電機（AFM）雙引擎帶動下，下半年進入出貨旺季，使得上下半年營收比重，將呈現3:7的局面，第4季進入今年高峰，明年第1季淡季不淡，業績將不亞於今年第4季。

廣宇總經理蔡明峰表示，AI伺服器組裝業務將在8月試產，10月放量，業績將從8月開始逐月增長，明年第1季營收表現將更明顯，目前規劃每月一千台的產能，還可以增加，AI產品是供不應求，包括設備與零組件供應都吃緊，而且廣宇不只做AI伺服器組裝，還要做AI伺服器零組件，這樣在拉高營收的同時，才可以提升獲利，毛利率兩位數以上，2027年將看到巨大的數字，非常有信心。

他說，全球AI伺服器一半是鴻海（2317）生產，廣宇擁有區域製造優勢，鴻海集團只有廣宇在馬來西亞擁有產能，而馬來西亞南部是資料中心聚集地，鴻海的客人只要在馬來西亞製造，就會來找我們，鴻海旗下工業富聯（FII）也來教我們如何組裝AI伺服器。

廣宇發言人郭世華指出，由於AI伺服器在上半年遞延，因此，將集中在下半年出貨，尤其第4季將是今年高峰，而且一路出貨到2027年，使得明年第1季將淡季不淡，預估今年上下半年營收比重，將落在3:7，或是35:65，同時，明年第1將業績將非常暢旺。

至於機器人的AFM，蔡明峰說，今年底試產AFM，明年放量生產，會放在機器人大關節，目前先應用在工業領域，即火力發電廠的重電系統，還有輕工業住宅，目標是先讓AFM落地，明年放量生產之後就會產生營收與獲利。

他說，廣宇董事長李光曜，是以鴻海集團角色來布局機器人，廣宇在集團內除了做機器人關節（馬達），還會做傳感器，然後整合成模組，最後與鴻海集團整合成機器人，一起享有機器人市場的一定份額。

目前廣宇已經投資了比利時AFM公司，參與了中國大陸通用智能機器人品牌節卡機器人的E輪融資，同時，也參與大陸服務型機器人優奇智能，以及力傳感器領導廠商坤維科技最新一輪的融資，接下來將鎖定投資減速器。