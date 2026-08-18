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三地能源上半年獲利報捷 綠電轉供每月逼近千萬度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三地能源董事長鍾炳利。圖／三地能源提供
三地能源董事長鍾炳利。圖／三地能源提供

三地能源（6946）近日公布 115年上半年度財務報告。受惠於綠能業務多引擎發動，三地能源上半年合併營收達新台幣5.75億元，較去年同期成長4.57%；歸屬母公司業主純益達新台幣1929萬元，較去年同期倍增，獲利顯著提升。

三地能源表示，上半年營收呈現正成長，獲利倍增，主因旗下「怪獸電力」自去年底正式啟動 CPPA（企業購售電合約）綠電轉供業務，目前每月轉供量已穩定站上 1300至1400萬度規模，為集團挹注了高毛利且極具持續性的現金流。

三地能源董事長鍾炳利表示，面對全球高科技供應鏈的綠電渴求，集團除加速建置集團自有土地上的光電案場外，也傾全力開發中南部屋頂型光電轉供。三地能源以「螞蟻雄兵」的概念聚沙成塔，朝向每月1500萬度綠電銷售量為目標，期望在不久的將來，能躋身全台綠電銷售排名前十強。」

展望未來營運，今年7月，三地能源正式與日本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區「台北港貨櫃碼頭（TPCT）」的屋頂型太陽光電建置工程（EPC）及後續長期維運服務（O&M）。該工程規模約3.7MW（百萬瓦），是三地能源首次與國外大廠攜手，更是台灣少數大型指標性屋頂型光電案場。

此外，在電網穩壓與儲能調度方面，三地能源旗下子公司「三陸儲能」建置之 84.9MW大型E-dReg 儲能案場，預計將於今年下半年度正式上線，屆時將為台灣電網韌性提供強大後盾。

至次養殖事業部分，集團自營的七股養殖團隊於7月底進行首次文蛤採收，該批文蛤完全由三地能源團隊親自飼養，收成率高達九成。目前三地能源於七股地區自營養殖面積已達80頃，主力養殖物種為虱目魚及文蛤。鍾炳利強調，漁電共生的議題，公司堅持「以養殖為本』經營精神。集團已攜手專業養殖協會共同輔導，並積極為七股現有開發的養殖區申請「產銷履歷」，預計今年下半年度即可取得認證。

針對下半年的業務發展，鍾炳利董事長信心十足地表示，三地能源將持續開發國外合作商，共同深耕台灣這片土地。與日本Sustech的合作只是一個開端，下半年度預計將有高達 132MW 的自持光電案場準備開工。公司將以最堅實的資產基座與透明治理，為股東及環境創造長遠價值。

綠電 能源 營收

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