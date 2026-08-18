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企業級儲存廠廣盛將登錄興櫃 每股參考價268元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

4廣盛科技（7945）將於8月20日以每股參考價268元登錄興櫃，該公司深耕企業級儲存逾20年，從傳統企業級儲存設備供應商轉型為企業級地端AI基礎架構解決方案供應商；廣盛與策略夥伴華碩（ASUS）與宏碁（Acer）兩大台灣科技集團，透過提供涵蓋 AI 資料儲存、資料保護、容器化平台及邊緣 AI 運算的完整解決方案，滿足不同規模的企業 AI 應用需求，增強了廣盛在企業加速採納地端 AI 之際，同時將觸角延伸至全球市場。

廣盛是台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力的業者，產品線涵蓋NVMe全快閃儲存陣列、統一儲存系統、SAN與NAS設備，並自主開發QSM、XEVO與XInsight等軟體平台；2025年進一步推出KSM整合式容器平台，以及QSeal、QScale、QMetro、XVault等企業級軟體方案。以2025年營收結構來看，企業級儲存設備與配件貢獻3億4,668萬元、占比90.04%為絕對主力，技術與加值服務993萬元、占2.58%，其餘為商品轉售。

第三方評測媒體StorageReview測試顯示，廣盛產品的效能較同級國際品牌高出約74%，在相同延遲下提供更高效能。客戶端已累積跨國標竿案例，包括布達佩斯智慧城市監控、韓國仁川國際機場關鍵基礎設施、印度TATA Motors智慧工廠、LG Energy Solution、新加坡國立大學、高雄榮總屏東分院PACS醫療影像平台與陽明交大智慧金融實驗室，產品行銷全球逾50個國家。

財務表現方面，廣盛2025年營收3億8,501萬元，較2024年的3億1,438萬元成長22%；營業毛利1億6,728萬元、毛利率43%；稅後淨利3,556萬元、年增22%，每股稅後盈餘（EPS）自5.03元提升至5.27元，顯示核心技術能力與全球布局已逐步轉化為營收動能。

根據IDC統計，2025年全球企業儲存市場規模約353億美元，2025年至2030年CAGR為7.3%；企業AI基礎架構市場規模則達3,180億美元，2025年至2029年CAGR高達31%。隨著資料主權與資安法規趨嚴，企業將AI推論工作負載留在地端的需求明顯升溫，成為廣盛切入的新戰場。商業模式上，品牌業務以產品銷售的一次性收入、軟體訂閱的經常性收入與售後加值服務的高毛利收入形成循環，OEM軟體授權則帶來高附加價值收益，隨軟體與服務占比提升，可望持續墊高獲利品質。

廣盛董事長陳志鵬指出，公司不投入超大型資料中心的軍備競賽，而是聚焦中大型企業與關鍵任務市場，以企業級功能搭配成本效益的差異化優勢，先在印度、中東、亞洲及東歐等高成長市場深耕通路與在地服務能力，再選擇性拓展北美與歐洲大型企業客戶。他強調，下一階段將把XInsight的預測性維運與KSM容器平台整合為中小企業也負擔得起的地端AI基礎架構平台，讓企業導入AI的門檻大幅降低，也為公司帶來新一階段的營運動能。

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