中信金法說會／配息率有望維持6成至6成5 高麗雪：配息更好是努力方向

中信金控（2891）18日召開法說會，市場高度關注今年獲利亮眼之下，明年股利政策是否有機會再創新高，以及未來利率走勢對銀行資金成本的影響。中信金總經理高麗雪表示，股利政策仍須經過完整評估與董事會正式審批，現階段無法對外透露具體數字，不過回顧過往配息政策，股利配發率約維持在6成至6成5水準。

高麗雪指出，市場關注明年配息是否「一定比今年好」，她表示，「可以當成努力的方向」，但股利並非單純以前一年度配息為基礎逐年增加，而是要視全年獲利、各事業體績效及資本配置等因素綜合評估。

她說明，首先要等明年初完成全年損益確認，掌握年度最終獲利成果；其次，還要納入各事業實體的年度績效考核結果，最後才會將相關數據與股利提案送交董事會審議。因此，具體股利金額仍要等相關條件「比較成熟」後，才會正式對外公布。

除了股利政策外，銀行資金成本上升也成為法說會關注焦點。高麗雪表示，中信銀內部已明確感受到市場資本成本上揚壓力，對未來央行貨幣政策可能變化保持高度關注。雖然央行是否升息仍須考量通膨、經濟成長、金融市場及國際環境等多項因素，但從過往經驗及目前市場訊號觀察，中信銀已提前進行財務操作調整，以因應未來資金成本可能增加及市場波動風險。

海外布局則持續扮演中信銀獲利成長的重要引擎。高麗雪表示，中信銀海外據點稅前獲利占整體銀行獲利比重已超過3成，顯示海外事業持續成長，也成為推升整體獲利的重要動能。

在美國市場方面，中信銀德州據點預計今年第4季開業，洛杉磯據點則預計明年第1季開業；美國子行鳳凰城分行也預計第4季開幕，持續擴大美國市場服務網絡。日本市場方面，日本子行東京之星銀行的熊本分行已搬遷至熊本站前，藉由更佳的地理位置擴大服務範圍與業務量。

高麗雪表示，面對國際利率與資金環境變化，中信銀將持續強化資金成本管理，同時透過海外據點擴張及多元金融服務，分散單一市場風險，進一步提升整體獲利動能。