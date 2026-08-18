光環獲利／自結7月EPS 0.08元 由虧轉盈

光環（3234）18日達公布注意交易資訊標準，公布2026年7月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利900萬元，每股純益0.08元，較去年同期由虧轉盈。2026年第2季歸屬母公司業主淨損1,700萬元，每股純益-0.16元，較去年同期大幅收斂。

法人認為今年光收發模組需求仍將持續成長，CW Laser出貨量將持續提升，而光環作為磊晶廠聯亞（3081）的後段代工廠商，將受惠於這波雷射需求大爆發。光環先前也曾表示，隨著產能利用率提升，代工營收增加，整體毛利率將會顯著改善。

隨著代工營收持續增加，比重提升，公司第2季毛利率回升至15%。公司預期今年代工營收比重仍會持續上升，並持續往單季虧轉盈的目標努力。同時，為了因應客戶需求，今年的資本資出將會較去年進一步增加，用來汰換設備及擴充產能，還有升級自動化以提高生產效率。